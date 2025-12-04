Delitto di Garlasco: la perizia della genetista conferma un collegamento genetico con la linea paterna di Andrea Sempio. Ma smonta qualsiasi certezza. Nella perizia depositata dalla genetista Denise Albani sul delitto di Garlasco emergono con forza due certezze. La prima è che il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia di Andrea Sempio. (ANSA FOTO) – Notizie.com La seconda, alla luce delle attuali conoscenze sul tema in ambito internazionale, è che non è possibile in alcun modo rispondere alla domanda sul come, quando e perché il materiale genetico riconducibile alla linea paterna di Sempio sia finito sulle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Unghie, lavaggi, errori e database insufficienti: il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è riconducibile ad Andrea Sempio. Ma non basta