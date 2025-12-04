Una Voce per la Versilia All’Hotel Esplanade di scena il nuovo concorso

E’ nata " Una Voce per la Versilia " un nuovo concorso canoro per celebrare il talento musicale del territorio. Il nuovo concorso debutterà lunedì prossimo con inizio alle 15 all’Hotel Esplanade. "Una Voce per la Versilia" nasce da un’idea di Katy Braccini e Lisa Interlicchia, madre e figlia entrambe profondamente legate alla Versilia dove è nata la passione di Lisa Interlicchia per il canto. L’iniziativa, alla prima edizione, vuole valorizzare artisti che provengono da tutta Italia rendendoli protagonisti su un palco prestigioso in un luogo come Viareggio che vanta una storia importante nel settore musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

