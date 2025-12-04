Una Torre per tutti | Patrimonio artistico ora più accessibile Dobbiamo continuare

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’ Opera della Primaziale Pisana presenta i risultati degli ultimi 12 mesi di lavoro sul progetto " Tutti all’Opera ": nuovi servizi, tecnologie innovative, formazione del personale e collaborazioni con realtà nazionali per rendere il patrimonio Unesco della piazza davvero accessibile a tutti. L’Opera, in tal senso, ha avviato scambi strutturati con istituzioni di eccellenza nazionale come il Guggenheim di Venezia, il Museo del Teatro alla Scala di Milano e il Centro ricerche Rai, e ora è pronta a tracciare il bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una Torre per tutti: "Patrimonio artistico ora più accessibile. Dobbiamo continuare"

