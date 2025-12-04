Una Storia per il Cinema | il premio che trasforma le idee

“ Una Storia per il Cinema ” torna dal 10 novembre 2025 con la sua settima edizione, confermandosi come uno dei premi più attesi da autori, sceneggiatori e narratori italiani. Il concorso, che negli anni ha dimostrato di essere un ponte concreto tra letteratura e audiovisivo, offre nuovamente la possibilità di trasformare romanzi, racconti, opere teatrali, soggetti e sceneggiature in film, serie o altre produzioni per il grande e piccolo schermo. Un’opportunità reale per chi desidera varcare la soglia dell’industria cinematografica partendo dalla propria creatività. L’edizione 2025 si distingue per una novità di grande rilievo: il premio si apre a tutti gli italiani residenti all’estero, mantenendo come requisito fondamentale la scrittura in lingua italiana. 🔗 Leggi su Parlami.eu

