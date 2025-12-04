Una Stella per guardare lontano | torna la campagna natalizia dell' Ail

Forlitoday.it | 4 dic 2025

Tornano anche quest’anno, dal 5 all’8 dicembre, le Stelle di Natale Ail, che da trentasette anni colorano le piazze italiane e riportano al centro la solidarietà verso i pazienti che convivono con leucemie, linfomi, mieloma e altre malattie del sangue. In cinquemila piazze, sotto l’Alto Patronato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

