Una stele per ogni vittima del terrorismo nero
“Non Dimenticarmi” è un’installazione permanente realizzata dall’artista Ferruccio Ascari in piazza Fontana (lato via Beccaria) e donata al Comune di Milano a maggio. Sarà inaugurata il 12 dicembre, nel 56° anniversario dell’attentato del gruppo terroristico nero Ordine Nuovo alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. La bomba nascosta nel salone centrale uccise 17 persone e ne ferì gravemente 88. L’opera “Non dimenticarmi“ è stata realizzata per ricordare i morti di piazza Fontana e le altre 136 vittime delle stragi di matrice neofascista, più Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico che nella notte tra 15 e 16 dicembre ’69 morì precipitando da una finestra del quarto piano della Questura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
