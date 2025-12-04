Una società di terre rare sostenuta da Donald Trump Jr ha ottenuto 600 milioni dal Pentagono

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il Dipartimento della Guerra guidato da Pete Hegseth ha concesso uno storico finanziamento da 620 milioni di dollari a una società di terre rare, la Vulcan Elements, pochi mesi dopo l’ingresso nel capitale della società di 1789 Capital, il fondo di investimento fondato da sostenitori di Donald Trump e oggi guidato anche dal figlio maggiore del presidente. Una tempistica che alimenta qualche dubbio su un possibile conflitto d’interessi sul più grande prestito mai concesso dallo Strategic Capital Office del Pentagono. La replica di Vulcan Elements. Vulcan Elements, una realtà con circa 30 dipendenti, fa parte di un pacchetto da 1,4 miliardi di dollari che coinvolge anche ReElement Technologies e oltre 550 milioni di investimenti privati. 🔗 Leggi su Open.online

