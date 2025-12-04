Una scala per salire sull’argine

Piccoli passi per arrivare in cima all’argine: da pochi giorni sono più semplici e senza il pericolo di rovinose scivolate sul fango. Lì, dove c’è il murale a spirale dell’Avis, la salita sull’argine del canale dei molini ha sempre rappresentato l’unico passaggio per poi potersi godere uno spazio dove correre o camminare in piena tranquillità. Pochi metri che con il passaggio delle persone da rampa con erba, sono presto diventati un sentiero di terra e, in caso di pioggia o nebbia, di fango. L’esigenza era sentita da chi percorreva quel tratto. Negli scorsi giorni operatori del Consorzio di Bonifica e del Comune di Massa Lombarda sono intervenuti per realizzare una scalinata in ghiaino, in modo che la salita e la discesa siano molto più tranquille e sicure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una scala per salire sull’argine

News recenti che potrebbero piacerti

Salire e scendere le scale non deve essere una sfida. Con Otolift il movimento in casa torna ad essere semplice e sicuro: un montascale silenzioso, discreto e progettato su misura per la tua scala. Vuoi continuare a vivere ogni piano della tua casa in totale - facebook.com Vai su Facebook

Una scala per salire sull’argine - Piccoli passi per arrivare in cima all’argine: da pochi giorni sono più semplici e senza il pericolo di rovinose scivolate sul fango. Lo riporta msn.com

Verona, studente di 13 anni rifiuta di salire sulla scala arcobaleno e prende una nota disciplinare: «Sono contrario alla comunità Lgbt» - Non voleva salire i gradini della scala arcobaleno che si trova all’interno della sua scuola perché «contrario alla comunità Lgbt». Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Verona, nota a un tredicenne che a scuola si rifiuta di salire su una scala arcobaleno - La lega si è schierata in n difesa di uno studente di 13 anni che ha ricevuto una nota disciplinare da una insegnante per aver fatto il diavolo a quattro pur di ... Segnala tg24.sky.it

Rifiuta di salire la 'scala arcobaleno', si prende una nota - O meglio, è la lettura che ne ha dato la politica (la Lega) in difesa di un ragazzino di 13 anni che ha ricevuto una nota disciplinare da una insegnante per aver ... Secondo ansa.it

Studente di 13 anni «contrario ai valori Lgbt» rifiuta di salire sulla scala arcobaleno. La famiglia: gli hanno tolto la libertà di pensiero - Uno studente di 13 anni si è rifiutato di salire sulla scala arcobaleno di una scuola a Verona e, come ... Secondo ilmessaggero.it