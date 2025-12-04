una pioggia sottile il terzo album di roberto sarno

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Domani venerdì 5 dicembre il musicista toscano di adozione Roberto Sarno, presenta con un release party esclusivo allo Spazio Seme di Arezzo il suo ultimo e terzo album “Una pioggia sottile”, uscito a fine agosto per Radici Music Records. Roberto Sarno dalla fine degli anni ’80, prima con i Dive, e dopo attraverso altri progetti, collaborazioni e produzioni per altri artisti, si è segnalato nel panorama indipendente italiano per la sua capacità di fondere il suo sound writing personale e creativo e senza barriere di genere, esplorando anche l’elettronica, proponendo concerti sia elettrici che acustici, ma sempre più rivolti alla ricerca dell’emotività e dell’istinto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

