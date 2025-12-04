Una manager sui pattini | dopo i mondiali di Pechino Giada Romiti discute la tesi di laurea
La Spezia, 4 dicembre 2025 – Protagonista di una doppia impresa. Dopo lo strabiliante quarto posto ai mondiali di pattinaggio a rotelle di Pechino si è laureata con 110 e lode. Una storia da raccontare quella di della spezzina Giada Romiti, 26 anni, atleta del Pattino Club La Spezia e della Nazionale. In Cina, grazie al lavoro costante e continuo da parte delle allenatrici Piera Avena e Silvia Lambruschi. “Nel programma lungo della massima categoria – dichiarano orgogliose le due coach – ha presentato tre tripli completi di rotazione sia singoli che in combinazione, di cui un triplo flip, elemento particolarmente significativo nel segmento femminile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
