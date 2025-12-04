Una luce contro la guerra fa tappa a Brindisi la Fiaccola della pace

BRINDISI - Fa tappa nella sede della Asl Brindisi il viaggio della Fiaccola della pace, organizzato dal Consiglio regionale degli assistenti sociali Croas Puglia. Questa mattina erano presenti all’evento Una luce contro la guerra il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

una luce contro la guerra fa tappa a brindisi la fiaccola della pace

