Una Lady Macbeth solidale L’opera in diretta al cinema per aiutare il Centro AUTentica

Un Centro specializzato per le persone con neurodivergenze e disturbi dello spettro autistico, dotato di servizi dedicati, ma anche di spazi aperti al pubblico. La nuova struttura, che si chiamerà AUTentica, sorgerà dalla riqualificazione dell’ex oratorio femminile di via Predabissi a Melegnano. Si tratta di un edificio del Novecento che la fondazione Fracta Limina, da anni impegnata nell’aiuto alle persone autistiche e alle loro famiglie, trasformerà in un polo moderno e attrezzato, capace di erogare servizi riabilitativi, educativi e di aggregazione. La struttura permetterà di offrire interventi di supporto mirati, nonché di ridare nuova vita ad uno stabile d’epoca, da tempo inutilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

