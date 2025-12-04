Una friulana tra le protagoniste del premio europeo dedicato all’innovazione femminile

Quando la sostenibilità incontra l’ingegno, anche una piccola realtà agricola può arrivare fino ai palchi internazionali. È ciò che è accaduto ad Alessandra Pighin, florovivaista di Sivigliano di Rivignano Teor, che a Bruxelles ha ricevuto il premio speciale del Copa Cogeca Innovation Award for. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Una friulana tra le protagoniste del premio europeo dedicato all’innovazione femminile

