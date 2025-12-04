Una donna picchiata a morte in casa nell' Anconetano Continuano le ricerche del marito

AGI - Si chiama Sadjide Muslija la 50enne macedone trovata morta nella sua casa in Via Garibaldi a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Questa mattina, a dare l'allarme, è stato il datore di lavoro della donna, allarmato perché non si era presentato al lavoro. I carabinieri, allertati dalla datrice di lavoro e da una collega della donna, preoccupato perché non l'aveva vista arrivare in azienda, intorno alle 13 l'hanno trovata senza vita nella camera da letto, con il volto sfigurato e la testa fracassata da violente percosse. Nell'abitazione, i militari hanno rinvenuto la donna esanime, riversa sul letto con segni di violente percosse. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Una donna picchiata a morte in casa nell'Anconetano. Continuano le ricerche del marito

