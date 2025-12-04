Una donna picchiata a morte in casa nell' Anconetano Continuano le ricerche del marito

Agi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Si chiama Sadjide Muslija la 50enne macedone trovata morta nella sua casa in Via Garibaldi a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Questa mattina, a dare l'allarme, è stato il datore di lavoro della donna, allarmato perché non si era presentato al lavoro. I carabinieri, allertati dalla datrice di lavoro e da una collega della donna, preoccupato perché non l'aveva vista arrivare in azienda, intorno alle 13 l'hanno trovata senza vita nella camera da letto, con il volto sfigurato e la testa fracassata da violente percosse. Nell'abitazione, i militari hanno rinvenuto la donna esanime, riversa sul letto con segni di violente percosse. 🔗 Leggi su Agi.it

una donna picchiata a morte in casa nell anconetano continuano le ricerche del marito

© Agi.it - Una donna picchiata a morte in casa nell'Anconetano. Continuano le ricerche del marito

Argomenti simili trattati di recente

donna picchiata morte casaOrrore ad Ancona, nuovo femminicidio. Donna picchiata a morte, si cerca il marito. È irreperibile - Una donna 50enne, di origini macedoni, è stata trovata morta attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). Riporta affaritaliani.it

donna picchiata morte casaDonna picchiata a morte in casa, rintracciato il marito: è ferito gravemente - È stato ritrovato Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49 enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell'Anconetano. Come scrive msn.com

donna picchiata morte casaUna donna picchiata a morte in casa nell'Anconetano. Continuano le ricerche del marito - Si chiama Sadjide Muslija la 50enne macedone trovata morta nella sua casa in Via Garibaldi a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Come scrive msn.com

donna picchiata morte casaDonna picchiata a morte, il cranio fracassato con un tubo di ferro. Emesso un mandato di cattura internazionale sul marito - Nessuna traccia di Nazif Muslija, il 50enne marito di Sadjide Muslija, trovata morta ieri mattina dopo essere stata picchiata nella casa dove ... Scrive msn.com

donna picchiata morte casaFemminicidio ad Ancona: donna picchiata a morte in casa - Trovata morta in casa una donna è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata ... Da tg.la7.it

donna picchiata morte casaFemminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito - Una donna di 50 anni, di origini macedoni, è stata trovata morta attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Picchiata Morte Casa