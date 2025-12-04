Una donna e una mamma straordinaria

"Ci aveva fatto credere a tratti che fosse immortale, che avesse un superpotere. Invece no. Se ne è andata, lucida fino in fondo, una donna straordinaria. Che era anche la nostra mamma". Bruna Dini, la figlia, che ha fatto parte del Coordinamento nazionale Dem, saluta la sua adorata ‘maman’, come la chiamava affettuosamente ironizzando sul carattere forte e nobile, con la politica vissuta come missione e l’umiltà legata a una naturale autorevolezza. La ricorda sempre legata agli anziani e volontaria, fondatrice del Movimento femminile di promozione umana. L’ex sindaco Cristiano Ceragioli: "Abbiamo incarnato la buona politica, che cerca di raggiungere l’interesse generale della comunità, con obiettivi e metodi diversi, ma sempre ascoltando e giudicando il merito delle questioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Una donna e una mamma straordinaria"

Altre letture consigliate

Arjola Trimi: Non sono la mia patologia, ma molto di più: donna, mamma e atleta ilsole24ore.com/art/arjola-tri… Vai su X

IO DONNA, IO MAMMA – Sapere per scegliere Sanremo – Ospedale, Via Borea 56 – 1° piano, Padiglione Borea (Biblioteca) Martedì 3 dicembre 2025 – Ore 10.00/12.30 Torna a Sanremo il percorso informativo dedicato alle future mamme, organizzato - facebook.com Vai su Facebook

"Una donna e una mamma straordinaria" - "Ci aveva fatto credere a tratti che fosse immortale, che avesse un superpotere. Da lanazione.it

Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi/ “È diventata una donna e mamma straordinaria” - Michela Ansoldi, chi è l’unica figlia di Iva Zanicchi Iva Zanicchi è mamma di una sola figlia, Michela Ansoldi, nata dall’amore con Antonio, l’unico uomo che ha sposato nel corso della sua vita e con ... Riporta ilsussidiario.net

È morta la scrittrice Simona Polimene, la scomparsa a soli 51 anni. “Donna e mamma straordinaria” - E ancora: “Un mistero per Rudy”, “Nell’Ombra delle Donne” e “L’uomo che non conosceva l’amore”. lanazione.it scrive

Amalfi: addio a Margherita Pastore, donna di straordinaria forza. Aveva 47 anni - La comunità di Amalfi piange la prematura scomparsa di Margherita Pastore, coniugata Manzi, venuta a mancare a soli 47 anni. Lo riporta ilvescovado.it

Sala "Ornella Vanoni donna straordinaria, ha rappresentato la milanesità" - Ornella Vanoni era "una donna straordinaria", quando ci incontravamo "Mi chiedeva sempre della mia vita privata, voleva ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

La mamma della donna trovata morta a Villa Pamphili: “L’ho riconosciuta dai tatuaggi” - “Sono i tatuaggi di mia figlia”, queste le parole della mamma di Anastasia Trofimova, la donna trovata morta insieme alla figlia di un anno Andromeda a Villa Pamphili. Secondo fanpage.it