Una donna è stata trovata in una pozza di sangue nel cortile di un condominio

4 dic 2025

Giovedì 4 dicembre, all’alba, una donna di 49 anni è stata trovata in fin di vita in una pozza di sangue nel cortile di un condominio di via Zara a Torri di Quartesolo (Vicenza) ed è ricoverata in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre polizia e procura indagano su quanto. 🔗 Leggi su Today.it

