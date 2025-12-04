Una console semisconosciuta ha superato le vendite di PS5 negli USA durante il Black Friday 2025

Il Black Friday 2025 negli USA ha riservato una sorpresa inaspettata: mentre tutti si aspettavano un duello tra Nintendo Switch 2 e PlayStation 5 Slim, a rubare la scena è stata la NEX Playground, una console quasi ignota al pubblico europeo. Secondo i dati diffusi da Circana, riportati da Mat Piscatella, questo piccolo sistema interattivo ha superato le vendite di PS5 Slim Digital nella settimana terminata il 22 novembre, collocandosi al secondo posto assoluto nelle vendite. Solo il bundle Switch 2 con Mario Kart World è riuscito a fare meglio. Una notizia che ha fatto scalpore e che ha spinto lo stesso Piscatella a commentare: “MOTION CONTROL IS BACK. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Una console semisconosciuta ha superato le vendite di PS5 negli USA durante il Black Friday 2025

