Una canzone per la Terra | Save Soil dà voce alla crisi del suolo

In una giornata mondiale dedicata alla salute del terreno, una nuova canzone internazionale invita a guardare sotto i nostri piedi. “Save Soil” unisce la voce della musicista tedesca CassMae, lo yogi e ambientalista indiano Sadhguru e il collettivo Sounds of Isha per richiamare l’attenzione sulla crisi che sta consumando i suoli del pianeta. Un pianeta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Una canzone per la Terra: Save Soil dà voce alla crisi del suolo

Argomenti simili trattati di recente

Secondo voi di cosa parla "La disciplina della terra"? Me lo sono chiesto in onda con Gianluca La Penna poco fa. È una canzone sicuramente polisemica, come di sicuro lo è la parola "disciplina", ma cosa ci sta dicendo il buon Ivanone? Io provo a interpretarl - facebook.com Vai su Facebook

La canzone della Terra - Sono i genitori di Margreth Olin, la figlia che ora torna a casa per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Lo riporta mymovies.it

La canzone della Terra, in streaming su MYmovies un viaggio mozzafiato nel paesaggio e nella memoria - ovest del Paese, dove la regista è cresciuta e dove ancora vivono i suoi genitori, il padre Jørgen Mykløen e la madre Magnhild ... Come scrive mymovies.it

La Canzone della Terra - La Canzone della Terra, film diretto da Margareth Olin, è una meditazione sul rapporto dell'uomo con la natura e sul legame tra genitori e figli. Secondo comingsoon.it

La canzone della terra - Il padre della regista diventa la nostra guida attraverso le più suggestive vallate norvegesi: dove è cresciuto e dove più generazioni si sono susseguite vivendo a stretto contatto con la natura, per ... movieplayer.it scrive

“La canzone della terra (Songs of Earth)”, un film sull’armonia uomo-natura. Il trailer - La canzone della terra (Songs of Earth) della pluripremiata regista norvegese Margreth Olin - iodonna.it scrive

La canzone della terra: clip esclusiva del documentario prodotto da Wim Wenders - Arriverà nei cinema italiani con Wanted il 15, 16, 17 e 22 aprile, mese in cui si festeggia la Giornata Mondiale della Terra, La canzone della terra, documentario della regista norvegese Margreth Olin ... Secondo movieplayer.it