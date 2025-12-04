Una canzone di Natale non religiosa L' ossimoro all' asilo | così cancellano Gesù bambino

Il Natale, quest'anno, rischia di uscire anche dagli asili del nostro Paese. La tradizione italiana, ma in generale europea, è ricca di brani natalizi che richiamano la nascita di Gesù, perché è questo il senso del 25 dicembre. Nelle scuole materne, ma anche nei nidi, così come nella scuola primaria, il racconto del Natale ha sempre avuto questo tipo di riferimenti alla tradizione e alla cultura occidentale. Eppure, da quando l'occidente si è messo in tesa che integrazione vuol dire abdicazione della propria identità, anche un aspetto profondamente radicato come il Natale sta cambiando il suo volto e lo sta facendo proprio a partire dalle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Una canzone di Natale non religiosa". L'ossimoro all'asilo: così cancellano Gesù bambino

