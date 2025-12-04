Una battaglia dopo l' altra inarrestabile | miglior film del 2025 anche per la National Board of Review

Prosegue la serie positiva del film di Paul Thomas Anderson, che si porta a casa cinque premi, riconoscimenti anche per Rose Byrne, Train Dreams e I Peccatori. Terza vittoria consecutiva per Paul Thomas Anderson e il suo Una battaglia dopo l'altra, premiato come miglior film dell'anno anche dalla National Board of Review. Il film ha sbancato portandosi a casa anche riconoscimento per la miglior regia, quello per il miglior attore protagonista, andato a Leonardo DiCaprio, non protagonista, che ha visto premiato Benicio Del Toro, e miglior rivelazione per Chase Infiniti. Quarta vittoria per Paul Thomas Anderson dopo Vizio di forma (2014), Il filo nascosto (2017) e Licorice Pizza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

