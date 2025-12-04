Un volto nuovo per l’anagrafe | Cascina intercetta fondo di oltre 800mila euro
Cascina (PI), 4 dicembre 2025 – Il Comune di Cascina si è aggiudicato un finanziamento di oltre 820.000 euro per il rifacimento del tetto del palazzo viale Comaschi dove hanno sede vari servizi comunali aperti al pubblico (Servizio Anagrafe, Elettorale, Statistica e Stato Civile, Polizia Municipale, Servizi Educativi e scolastici, Servizio sociale e casa, Servizio Cultura e Sport), oltre al Centro Anziani. L’intervento complessivo ammonta a 1,2 milioni di euro e l’amministrazione comunale provvederà a coprire la parte mancante. “Rinnoviamo l’edificio più conosciuto e più utilizzato dai cittadini – commenta il sindaco Michelangelo Betti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
