Un siluro alla vanità

La vanità si manifesta in tanti modi, nell’uomo di potere è sempre l’eccesso non di pensiero ma di esposizione, quasi sempre del nulla. L’ ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è certamente un marinaio capace, forse persino uno stratega, ma non della comunicazione, dunque nel suo caso le raccomandazioni sono due: il silenzio o il cambio di destinazione d’uso. Le sue parole sugli attacchi preventivi alla Russia hanno innescato un’impasse nella diplomazia perché Vladimir Putin ha approfittato della strambata non controllata del Cavo Dragone per alzare il prezzo del negoziato con Stati Uniti e Ucraina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

