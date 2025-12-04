Un siluro alla vanità
La vanità si manifesta in tanti modi, nell’uomo di potere è sempre l’eccesso non di pensiero ma di esposizione, quasi sempre del nulla. L’ ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è certamente un marinaio capace, forse persino uno stratega, ma non della comunicazione, dunque nel suo caso le raccomandazioni sono due: il silenzio o il cambio di destinazione d’uso. Le sue parole sugli attacchi preventivi alla Russia hanno innescato un’impasse nella diplomazia perché Vladimir Putin ha approfittato della strambata non controllata del Cavo Dragone per alzare il prezzo del negoziato con Stati Uniti e Ucraina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il SILURO Lambretta Innocenti. Quando gli italiani sapevano sognare - Seltzer e la Milano da bere è diventata da edificare, e l’Italia, be’ l’Italia fa quel che può a livello nazionale, ... Segnala huffingtonpost.it
Il Siluro Lambretta progettato negli stabilimenti di via Rubattino per sfidare la Vespa: il record dei 200 all'ora - Catapultarsi davanti al leggendario Siluro Lambretta senza avere un’idea precisa di cosa quel bolide fiammeggiante simboleggi, sarebbe sbagliato. Come scrive milano.corriere.it