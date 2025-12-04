. Un nuovo inizio per una coppia che conquista Hollywood. Un nuovo luccichio accompagna Miley Cyrus e Maxx Morando. Alla première di Avatar: Fire and Ash, Miley Cyrus percorre il red carpet con un’energia intensa e con una presenza che magnetizza ogni sguardo. Accanto a lei, Maxx Morando mostra una vicinanza sincera e una complicità immediata. Durante un gesto spontaneo, Miley Cyrus solleva la mano e un anello in oro giallo con un diamante luminoso cattura l’attenzione del pubblico. Quel momento trasmette un messaggio chiaro e diretto, una rivelazione affettiva che sorprende e incuriosisce Hollywood. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Un racconto luminoso tra amore e complicità