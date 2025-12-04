UN PROFESSORE | LA SERIE DI RAI1 SI CONFERMA LA PIÙ AMATA TRA I GIOVANISSIMI

Nuovo appuntamento con la terza stagione di “Un Professore”, l’acclamata serie di Rai1 con Alessandro Gassmann diventata un fenomeno tra il pubblico più giovane. Non scalfita dai record d’ascolti de “La Ruota della Fortuna”, la serie che racconta gioie, amori e dolori dei ragazzi e dei professori di un liceo di Roma appassiona un vasto pubblico e in particolare spiccano i giovani. Un pubblico che da anni predilige lo streaming, le piattaforme, i social piuttosto che la visione della tv generalista, specialmente in diretta. “Un Professore” inverte questo trend assieme a pochi altri programmi. Basta vedere il profilo di pubblico della premiere della terza stagione. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UN PROFESSORE: LA SERIE DI RAI1 SI CONFERMA LA PIÙ AMATA TRA I GIOVANISSIMI

