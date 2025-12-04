Un Professore anticipazioni stasera 4 dicembre 2025 | Dante e Anita tra segreti e verità nascoste Simone e Manuel in contrasto
A far da sfondo nella puntata il pensiero di Nietzsche: Dante affronterà con gli alunni il tema della volontà di potenza e del coraggio di affrontare il cambiamento Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, su Rai 1 alle 21:30 va in onda una nuova puntata di Un Professore 3, la fiction con Alessandro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
UN PROFESSORE 3: anticipazioni del 4 dicembre su Rai1 #unprofessore3 Vai su X
Laverasquadra. . UN PROFESSORE 3 - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025 SU RAI UNO - facebook.com Vai su Facebook
Un Professore 3, le anticipazioni del quinto e sesto episodio in onda stasera (ship in vista!) - Tra ritorni inattesi, conflitti familiari e sentimenti che cambiano rotta, la serie entra nel vivo con due episodi ricchi di colpi di scena. Segnala cosmopolitan.com
Un Professore 3 con Alessandro Gassman su Rai 1: anticipazioni del 4 dicembre - Su Rai 1 e RaiPlay prosegue Un Professore 3 con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi: anticipazioni delle puntate di stasera, 4 dicembre 2025. Da msn.com
Un Professore 3 stasera su Rai 1: Simone tenta di salvare Thomas finito nei guai, Anita fa ingelosire Dante - Questa sera 4 dicembre arrivano due nuovi episodi della serie con Alessandro Gassmann: Leone si avvicina ad Anita mentre Manuel è sempre più distante. Segnala movieplayer.it
Un Professore 3: Stasera, 4 dicembre 2025, arriva la terza puntata in onda su Rai1 - Un Professore 3 torna su Rai1 questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, con due nuovi episodi intitolati Maria Zambrano: la meraviglia e Leopardi e le illusioni. Scrive msn.com
Un Professore 3, anticipazioni terza puntata (4 dicembre): Thomas in crisi, Alba in grandissimo pericolo - Giovedì 4 dicembre torna su Rai1 la terza puntata di Un Professore 3: tensioni, passioni e nuovi misteri scuoteranno Dante Balestra e i suoi studenti. Si legge su libero.it
Un professore, stasera due nuove puntate: la vita di Thomas va a rotoli e l'attrazione tra Dante e Irene è alle stelle. Le anticipazioni - Sul primo canale torna a raccontare il Liceo Da Vinci, tra esami (ormai vicini), amori giovani ... Scrive msn.com