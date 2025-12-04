Un Professore 3 stasera su Rai 1 | Simone tenta di salvare Thomas finito nei guai Anita fa ingelosire Dante
Questa sera 4 dicembre arrivano due nuovi episodi della serie con Alessandro Gassmann: Leone si avvicina ad Anita mentre Manuel è sempre più distante. Questa sera giovedì 4 dicembre in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, su Rai 1 andranno in onda il quinto e il sesto episodio di Un Professore 3, la serie evento con Alessandro Gassmann che nelle prime due stagioni ha conquistato il pubblico. Nei nuovi episodi, Maria Zambrano: la meraviglia e Leopardi e le illusioni, Simone corre in aiuto di Thomas proprio mentre al liceo si accendono tensioni, gelosie e rivelazioni che coinvolgono insegnanti e studenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
