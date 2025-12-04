Un Professore 3 anticipazioni quarta puntata di giovedì 11 dicembre 2025

© Daniele Mignardi Promopressagency La terza stagione di Un Professore, nonostante il nuovo cambio di guardia alla regia – Andrea Rebuzzi arriva al posto di Alessandro Casale, che nella seconda era subentrato ad Alessandro D’Alatri – è in perfetta continuità con le precedenti, che hanno accompagnato la sezione B del Liceo Da Vinci fino a qui, ovvero all’anno dell’Esame di Maturità. I dodici episodi, tutti disponibili su Rai Play dopo la messa in onda, portano ancora i nomi di celebri filosofi ed autori del passato e andranno in onda in sei prime serate. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Un Professore 3, anticipazioni quarta puntata di giovedì 11 dicembre 2025

Approfondisci con queste news

Un Professore 3, le differenze con Merlì: l'evoluzione narrativa di Simone e Manuel e l'arrivo di Thomas. Anticipazioni, confronti e sviluppi LEGGI https://www.gay.it/simone-manuel-thomas-cosa-succede-serie-originale-un-professore - facebook.com Vai su Facebook

UN PROFESSORE 3: anticipazioni del 4 dicembre su Rai1 #unprofessore3 Vai su X

Un Professore 3, anticipazioni quarta puntata dell’11 dicembre: Dante prova a riavvicinarsi ad Anita, lei fa una scoperta - Le anticipazioni della prossima puntata di Un Professore 3 in onda giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1 ... Si legge su fanpage.it

Un Professore 3 anticipazioni quarta puntata, 11 dicembre - Tutte le anticipazioni sulla quarta puntata di Un Professore 3 in onda l’11 dicembre su Rai 1: ecco cosa succederà nei due episodi. daninseries.it scrive

Gaffe in Un Professore 3, scritte offensive: errore o scelta voluta?/ Damiano Gavino (Manuel) fa chiarezza - Gaffe o scelta voluta? Riporta ilsussidiario.net

"Un Professore 3" anticipazioni: cosa succede negli episodi 7 e 8 della quarta serata - La quarta serata di Un Professore 3 porta la 5ªB fuori dalle aule del Da Vinci, in una gita destinata a sconvolgere equilibri già fragili e a far emergere verità che nessuno ... Lo riporta ilmattino.it

Un professore 3: Thomas torna e tutto cambia. Trama e anticipazioni della puntata di stasera - Ecco cosa vedremo nella nuova puntata di Un professore 3, oggi 4 dicembre. Da msn.com

Thomas di Un Professore 3 chi è davvero e cosa succede con Simone: Anticipazioni/ Coppia tra guai e passione - Thomas di Un Professore 3 chi è davvero e cosa succede con Simone: anticipazioni, nuova coppia tra guai seri e passione ... Segnala ilsussidiario.net