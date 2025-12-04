Un Posto al Sole anticipazioni 5 dicembre | Raffaele prepara l' ultimo presepe a Palazzo Palladini
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Tornano domani alle 20.50 su Rai Tre i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di venerdì 5 dicembre vedremo Raffaele congedarsi da Palazzo Palladini, pronto a lasciare il posto di portiere a chi gli succederà: lo farà con un ultimo presepe, ormai alle soglie del Natale. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Raffaele ha deciso di andare in pensione e lasciare il suo posto di portiere a Palazzo Palladini; a niente sono valsi gli sforzi di Renato per convincerlo a rimanere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
