Un piano d' azione per l' ecosistema digitale e tecnologico di Arezzo

Arezzonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Arezzo compie un passo fondamentale per il suo futuro tecnologico e sociale: è stato pubblicato il Piano d'Azione Integrato (IAP – Arezzo). Frutto di due anni di lavoro (2024-2025) nell'ambito del progetto europeo URBACT TechDiversity, il Piano 2026-2030 rappresenta una sorta di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

un piano d azione per l ecosistema digitale e tecnologico di arezzo

© Arezzonotizie.it - Un piano d'azione per l'ecosistema digitale e tecnologico di Arezzo

Argomenti simili trattati di recente

GIORNATA Diritti delle persone con disabilità alla prova del nuovo Piano di azione - La sfida, nei prossimi anni, sarà costruire un modello capace non solo di rispondere ai bisogni, ma di generare autonomia. Secondo statoquotidiano.it

piano d azione ecosistemaDiritti delle persone con disabilità alla prova del nuovo Piano di azione - La ministra Locatelli: «Entro fine anno sarà pubblicato il bando “Vita e Opportunità” con oltre 380 milioni di euro» ... Segnala msn.com

Dall’Oms un Piano d’azione globale per rafforzare gli ecosistemi della sperimentazione clinica - Il Piano supporta l’attuazione delle linee guida dell’Oms sulle migliori pratiche per gli studi clinici con l’obiettivo di costruire ecosistemi di sperimentazione clinica sostenibili efficienti, ... quotidianosanita.it scrive

piano d azione ecosistemaLocatelli, varato il nuovo piano d'azione per i diritti delle persone disabili - L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) ha approvato il nuovo Piano d'azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Segnala ansa.it

piano d azione ecosistemaPesca artigianale, road map per accelerare Piano Fao in Italia - Una road map in cinque punti per accelerare in Italia il piano d'azione per la pesca artigianale, promosso dalla Commissione generale per la Pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (Cgpm- Da ansa.it

Economia sociale: abbiamo il Piano nazionale, ma il lavoro comincia adesso - «La cooperazione sociale di tipo B – che ha svolto e continua a svolgere la funzione pubblica dell’inclusione socio- Come scrive vita.it

Cerca Video su questo argomento: Piano D Azione Ecosistema