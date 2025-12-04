Un piano d' azione per l' ecosistema digitale e tecnologico di Arezzo

Il Comune di Arezzo compie un passo fondamentale per il suo futuro tecnologico e sociale: è stato pubblicato il Piano d'Azione Integrato (IAP – Arezzo). Frutto di due anni di lavoro (2024-2025) nell'ambito del progetto europeo URBACT TechDiversity, il Piano 2026-2030 rappresenta una sorta di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Un piano d'azione per l'ecosistema digitale e tecnologico di Arezzo

