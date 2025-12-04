Un panettone fatto per bene 2025 | la solidarietà di Emergency arriva ad Avellino

Avellino, 3 dicembre 2025 – L’organizzazione umanitaria Emergency inaugura anche quest’anno la sua tradizionale iniziativa di raccolta fondi e sensibilizzazione, “Un Panettone Fatto per Bene 2025”, che avrà luogo in diverse piazze italiane, tra cui Avellino.Punto informativo e raccolta fondi in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

