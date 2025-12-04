Un palo della luce e vecchie damigiane | brilla l’albero di Natale fatto coi materiali di recupero Così i rifiuti diventano risorse

Bologna, 4 dicembre 2025 – Un palo della luce dismesso, 54 damigiane e 300 fiaschette vecchie: da questi oggetti quotidiani è nato l’Albero di Vetro, l’albero di Natale realizzato interamente con materiali di recupero e installato in piazza Renzo Imbeni, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna. Un’opera d’arte sostenibile, alta sette metri, costruita nell’ambito del progetto Scart del Gruppo Hera, che trasforma rifiuti e scarti in installazioni artistiche con l’obiettivo di promuovere creatività ed economia circolare. A inaugurarlo oggi, con l’accensione delle luminarie natalizie, l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo, l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda, e l’ideatore del progetto Scart, Maurizio Giani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un palo della luce e vecchie damigiane: brilla l’albero di Natale fatto coi materiali di recupero. “Così i rifiuti diventano risorse”

