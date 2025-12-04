Un palo della luce e vecchie damigiane | brilla l’albero di Natale fatto coi materiali di recupero Così i rifiuti diventano risorse

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 4 dicembre 2025 – Un palo della luce dismesso, 54 damigiane e 300 fiaschette vecchie: da questi oggetti quotidiani è nato l’Albero di Vetro, l’albero di Natale realizzato interamente con materiali di recupero e installato in piazza Renzo Imbeni, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna. Un’opera d’arte sostenibile, alta sette metri, costruita nell’ambito del progetto Scart del Gruppo Hera, che trasforma rifiuti e scarti in installazioni artistiche con l’obiettivo di promuovere creatività ed economia circolare. A inaugurarlo oggi, con l’accensione delle luminarie natalizie, l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo, l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda, e l’ideatore del progetto Scart, Maurizio Giani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un palo della luce e vecchie damigiane brilla l8217albero di natale fatto coi materiali di recupero cos236 i rifiuti diventano risorse

© Ilrestodelcarlino.it - Un palo della luce e vecchie damigiane: brilla l’albero di Natale fatto coi materiali di recupero. “Così i rifiuti diventano risorse”

Approfondisci con queste news

palo luce vecchie damigianeUn palo della luce e vecchie damigiane: brilla l’albero di Natale fatto coi materiali di recupero. “Così i rifiuti diventano risorse” - Davanti alla sede della Regione è stata installata l’opera d’arte di vetro costruita nell’ambito del progetto Scart del Gruppo Hera. Da ilrestodelcarlino.it

Salento, cade un palo della luce, strada bloccata e paura: troppo vecchi, è già il quinto caso - Cade un palo della pubblica illuminazione in pieno giorno, per fortuna senza conseguenze a persone e cose. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Palo Luce Vecchie Damigiane