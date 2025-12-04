È innegabile che K-Pop Demon Hunters sia stato uno dei più grandi film d’animazione del 2025. Nonostante il debutto direttamente su Netflix, la storia di Rumi, Zoey e Mira si è rivelata troppo grande per rimanere confinata allo streaming e, grazie al passaparola, ha ottenuto anche un’uscita nelle sale. Le proiezioni “sing-along” hanno registrato il tutto esaurito, e non sorprende che Netflix abbia deciso di puntare ancora più in alto su questa produzione firmata Sony Pictures Animation. In attesa del secondo capitolo del franchise nascente, è arrivato un nuovo segmento animato pubblicato come ringraziamento ai fan per il successo del film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Un nuovo corto di K-pop Demon Hunters!