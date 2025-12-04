Un nuovo canale di 3 chilometri tra gli scoli Canala e via Cerba | il Comune approva l' intervento
Un nuovo canale lungo circa 3 chilometri per un intervento complessivo da 2,7 milioni di euro. Nella seduta di martedì il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la proposta di delibera per il progetto esecutivo che riguarda il collegamento idraulico tra bacino Canala e bacino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
