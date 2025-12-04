"Un albero per Marco Bonamico ". Su proposta dei suoi amici di sempre e della figlia Elena, e grazie alla collaborazione di Coop Copaps, è stato piantato un arbusto al Parco della Chiusa in ricordo del cestista scomparso lo scorso agosto. Protagonista della pallacanestro italiana degli anni ’70 e ’80, Bonamico ha giocato con le maglie di Virtus e Fortitudo, ed è stato campione europeo e vicecampione olimpico con la Nazionale. "Con questo gesto vogliamo mantenere vivo il suo legame con Casalecchio e con la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Matteo Ruggeri –. Così Marco continuerà a vivere nei nostri cuori e in quelli delle nuove generazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo albero per Bonamico: "Crescerà insieme ai ragazzi"