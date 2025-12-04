Un Natale per tre | al Centro Gotico la solidarietà diventa corale

Piccoli gesti capaci di generare grandi risultati: anche quest’anno il Centro Commerciale Gotico rinnova la sua tradizione natalizia più amata, quella dedicata alla solidarietà.Da domenica 7 a mercoledì 24 dicembre, all’interno della galleria, sarà attivo il consueto corner per il confezionamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un Natale per tre: al Centro Gotico la solidarietà diventa corale

