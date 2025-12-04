Un Natale di emozioni il Comune pubblica l' elenco dei progetti per l' infanzia ammessi al finanziamento

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l'elenco provvisorio relativo all'avviso pubblico "Un Natale di emozioni". Secondo una nota dell'assessorato comunale alle Politiche socio sanitarie, 67 progetti su 93 di soggetti tra enti del terzo settore e organizzazioni attive.

