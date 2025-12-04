Un mese di appuntamenti natalizi al Jambo
Il volo Jambo Airlines, diretto al magico Villaggio di Babbo Natale, è in partenza sulla pista del Centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta, il più grande bene confiscato alla criminalità in Campania. Un viaggio speciale - dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 - all’insegna della magia e del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PROGRAMMA EVENTI – DICEMBRE A CASTELBUONO Un mese ricchissimo di appuntamenti, tra dolcezze, musica, arte, teatro e tradizioni natalizie! Ecco tutti gli eventi giorno per giorno 5 DICEMBRE Accensione delle Luminarie di Natale 6 DICEM - facebook.com Vai su Facebook
Villaggio di Babbo Natale 2025 al Centro Jambo: il programma - Dal 6 dicembre 2025 apre ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale del Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta con tante iniziative ed eventi gratis per tutta la famiglia, visitabile fino al 6 g ... Come scrive msn.com
NATALE AL JAMBO - In volo su Villaggio di Babbo Natale, palaghiaccio e terraquarium ECCO IL PROGRAMMA degli eventi - 14:38:04 Il volo Jambo Airlines, diretto al magico Villaggio di Babbo Natale, è in partenza sulla pista del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta), il più grande bene confiscato alla criminalità ... casertafocus.net scrive