Un malore non gli lascia scampo uomo muore in diga | amava il mare ed è morto nel luogo dove adorava passeggiare

Ravennatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata questa mattina sulla diga di Marina di Ravenna. Un uomo si è accasciato a terra durante la passeggiata sulla palizzata e ha perso la vita. L'uomo, un ravennate 94enne e vedovo, secondo quanto chiarito dalle forze dell'ordine, è rimasto vittima di un malore e per lui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

