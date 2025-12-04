Un Magico Natale sei Comuni uniti per venti eventi nel cuore del casertano

Un calendario ricchissimo, venti appuntamenti distribuiti in sei Comuni, un obiettivo chiaro: vivere e valorizzare il territorio attraverso la magia del Natale. È stata presentata a Palazzo Bevilacqua la rassegna “Un Magico Natale”, il grande progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

"Un Magico Natale", sei Comuni uniti per venti eventi nel cuore del casertano

