‘Un magico Natale’ | 6 comuni ospitano 20 eventi nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minuti Il coro del San Carlo di Napoli, la voce di Mario Maglione e la verve comica di Mino Abbacuccio. E ancora: animazione per bambini, il trenino, il coro gospel, tanta musica e degustazioni di prodotti tipici. È estremamente ricco il cartellone di eventi di “Un magico Natale” la rassegna natalizia finanziata dalla Regione Campania nell’ambito delle iniziative finalizzate alla riscoperta e promozione delle tradizioni e valorizzazione dei prodotti locali legati alla cultura enogastronomica e mediterranea, che vede coinvolti sei Comuni del Casertano: Casaluce, Casapesenna, Frignano, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino e Villa di Briano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

