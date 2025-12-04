Un libro di corsa – I taccuini di Norimberga. Leon Goldensohn è stato uno degli psichiatri di Norimberga. Per sette mesi, quasi ogni giorno, andava nelle loro celle per parlare e annotava tutto. Goring, Donitz, Hess, sono alcuni dei personaggi che lo scrittore ha ascoltato. Erano a conoscenza di quello che succedeva? Come mai non si sono opposti? Se vi interessa il periodo storico, questo libro è per voi. RECENSIONI VELOCI. 🔗 Leggi su Tpi.it

