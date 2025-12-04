Un libro di corsa | I taccuini di Norimberga
Un libro di corsa – I taccuini di Norimberga. Leon Goldensohn è stato uno degli psichiatri di Norimberga. Per sette mesi, quasi ogni giorno, andava nelle loro celle per parlare e annotava tutto. Goring, Donitz, Hess, sono alcuni dei personaggi che lo scrittore ha ascoltato. Erano a conoscenza di quello che succedeva? Come mai non si sono opposti? Se vi interessa il periodo storico, questo libro è per voi. RECENSIONI VELOCI. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Natale regala (o regalati) la Maratona di New York! Non serve prendere un volo né spendere una fortuna: basta un libro. “La corsa infinita” è la guida completa alla TCS NYC Marathon, perfetta per chi sogna di correrla o vuole anche solo riviverla. Dis - facebook.com Vai su Facebook
Un libro di corsa: I taccuini di Norimberga - Per sette mesi, quasi ogni giorno, andava nelle loro celle per parlare e annotava tutto. Si legge su tpi.it
Un nuovo libro spiega cause e conseguenze della mancata Norimberga italiana - I massacri di Hamas nei kibbutz israeliani e quelli fatti dai russi a Bucha o a Izyum ci hanno costretto a riscoprire l’uso di un’espressione che sembrava tramontata dopo Srebrenica: “Atto di ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Neumahr, in un libro il dietro le quinte di Norimberga '46 - 302, EURO 22) Uwe Neumahr, scrittore, agente letterario e autore delle biografie di Miguel de Cervantes e Benvenuto Cellini, ne Il castello ... Da ansa.it