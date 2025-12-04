Un grande onore il Giro d’Italia al Corno

"Per noi è un onore enorme che il Giro d’Italia scelga di arrivare al Corno alle Scale, soprattutto in una tappa che parte da Cervia e attraversa tutta l’ Emilia-Romagna ". Esulta la prima cittadina di Lizzano, Barbara Franchi, che lunedì a Roma ha assistito in diretta allo svelamento del percorso della corsa rosa del 2026. Che, come anticipato dal ’Carlino’, nella tappa di domenica 17 maggio taglierà il traguardo a oltre 1400 metri, ai piedi delle piste da sci al Corno. Già oggi circa 50 tecnici e funzionari dell’organizzazione saranno a Lizzano per una serie di sopralluoghi utili a definire le complesse questioni logistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

