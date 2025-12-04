Un concerto natalizio per i bambini della Clinica Pediatrica De Marchi

Un concerto natalizio sotto forma di serenata sotto le finestre della clinica Pediatrica De Marchi di Milano. Dedicato ai piccoli pazienti ricoverati, sulle note non solo delle più famose arie di Natale ma anche delle sigle più famose dei cartoni animati cantate dalla voce di Dragon Ball e dei Pokemon.

