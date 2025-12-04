Un calendario per celebrare l' acqua | un viaggio alla scoperta dell’identità termale

«L'obiettivo è duplice: da un lato rafforzare nei cittadini la consapevolezza del patrimonio naturale e culturale che caratterizza il territorio, dall'altro fornire uno strumento di conoscenza che permetta a ciascuno di diventare ambasciatore dei valori del termalismo euganeo. Perché ogni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Un calendario per celebrare l'acqua: un viaggio alla scoperta dell’identità termale

Un calendario per celebrare l'acqua: un viaggio alla scoperta dell’identità termale - Anche quest'anno il Comune di Montegrotto Terme rinnova la tradizione del calendario istituzionale che propone un percorso scientifico e divulgativo che accompagna attraverso l'intero ciclo dell'acqua ... Segnala padovaoggi.it

"Calendario asciutta primaverile: Consorzio Est Ticino Villoresi prepara interventi per il recupero dei corsi d'acqua" - Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha annunciato il calendario delle asciutte parziali e totali dei corsi d'acqua gestiti, tra cui il Martesana e il Naviglio Pavese, per consentire interventi di ... ilgiorno.it scrive