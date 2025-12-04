Un altro anno di rapper maschi bianchi e italiani | cosa dicono di noi gli Spotify Wrapped 2025
Che musica abbiamo ascoltato in Italia nel 2025? Sorpresa: la stessa del 2024, con qualche eccezione. Siamo sempre lì: canzoni di artisti maschi, bianchi, rapper e in ogni caso rigorosamente italiani. Vince l’autarchia, ancora. E perdono gli altri. O almeno questi sono i dati che emergono da. 🔗 Leggi su Today.it
