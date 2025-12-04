Un albero per ogni nato Comune e Consorzio Bonifica ne piantano 59 più 21 arbusti

Comune di Altopascio più Consorzio di Bonifica uguale 80 nuove piante, una per ogni nuova nascita. Nell’area del centro visite del Lago di Sibolla e nel complesso degli orti urbani della cittadina del Tau, sono stati piantati 59 alberi e 21 arbusti grazie all’iniziativa "Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba". Un progetto che vede la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e l’amministrazione D’Ambrosio e che unisce simbolicamente la crescita di una nuova vita con quella di una nuova pianta, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria, favorire la biodiversità e rafforzare la difesa del territorio attraverso interventi mirati di riforestazione e rinaturalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

