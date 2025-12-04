Stasera, 4 dicembre, Canale 5 dedica la prima serata a Umberto Tozzi con L’Ultima Notte Rosa - La Grande Festa, il concerto registrato all’Arena di Verona che segna l’addio definitivo dell’artista ai palchi. Un evento speciale, carico di emozione, che arriva al termine di una stagione complicata e significativa della vita del cantautore torinese, tra una malattia affrontata negli ultimi anni, un rapporto familiare fortissimo e una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale. Il concerto rappresenta simbolicamente la chiusura di un percorso. Non un addio alla musica, ma al ritmo dei tour, agli spostamenti continui, a quella dimensione live che per oltre cinquant’anni ha scandito la sua esistenza artistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Umberto Tozzi, stasera il concerto su Canale 5: chi è la moglie che ha risposato 5 volte, la malattia e l'addio ai live