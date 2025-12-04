Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa il concerto su Canale 5 | ospiti e scaletta

Stasera, giovedì 4 dicembre 2025, Canale 5 accende i riflettori su un evento speciale: “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”, il concerto con cui Umberto Tozzi saluta il suo pubblico dall’ Arena di Verona dopo una carriera piena di successi. A guidare la serata ci sarà Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio dentro le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Indice. L’Ultima Notte Rosa su Canale 5: orario e conduzione. Ospiti di Umberto Tozzi: da Laura Pausini a Raf, Masini, The Kolors e Hauser. Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa: scaletta ufficiale del concerto all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa, il concerto su Canale 5: ospiti e scaletta

