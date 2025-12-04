Umberto Tozzi – La Grande Festa | tutto quello che c’è da sapere

Umberto Tozzi – La Grande Festa: anticipazioni, ospiti, come donare e streaming. Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda “Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”, il concerto evento di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. La serata, ricca di emozioni e grandi successi, sarà condotta da Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Umberto Tozzi – La Grande Festa: tutto quello che c’è da sapere

Altre letture consigliate

Umberto Tozzi Official - facebook.com Vai su Facebook

Sotto il cielo dell’Arena di Verona, la musica diventa emozione pura Vi aspettiamo questa sera, su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, per celebrare il grande Umberto Tozzi #LUltimaNotteRosa #LaGrandeFesta Vai su X

Umberto Tozzi La grande festa, su Canale 5 il concerto di Tozzi all’Arena di Verona: la scaletta e gli ospiti - Nel corso della serata si esibiscono vari ospiti, fra cui i The Kolors e Marco Masini. Lo riporta maridacaterini.it

Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa, il concerto su Canale 5: ospiti e scaletta - L’Ultima Notte Rosa Canale 5: data, orario, ospiti, scaletta ufficiale dall’Arena di Verona e raccolta fondi AIRC. Come scrive atomheartmagazine.com

Umberto Tozzi - L'ultima notte rosa - La grande festa è in diretta o registrato? Scaletta e ordine di uscita - Il concerto evento, dal titolo “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”, sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 giovedì 4 dicembre 2025. Si legge su tag24.it

Umberto Tozzi - L'ultima notte rosa - La grande festa, stasera in tv: ospiti e scaletta - Federica Panicucci conduce una serata che rende omaggio ad un cantautore che ha segnato diversi decenni della scena musicale italiana ... Come scrive today.it

L'Ultima Notte Rosa - La Grande Festa, il concerto evento di Umberto Tozzi su Canale 5 - L'ultimo concerto di Umberto Tozzi, registrato all'Arena di Verona, debutta in esclusiva di Canale 5 stasera, giovedì 4 dicembre 2025: le anticipazioni e gli ospiti. Come scrive msn.com

L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi – La grande festa arriva su Canale 5: quando in tv, scaletta ed ospiti - evento tenuto all’Arena di Verona in esclusiva su Canale 5: ospiti ... Lo riporta superguidatv.it